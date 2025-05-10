PWD BACKLASH 2025: Cena's Last Lash

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WWE BACKLASH 2025
FU VS RKO FOR THE LAST TIME
SATURDAY MAY 10TH, 2025
7E/4P PRESHOW 2HRS EALIER
ON PEACOCK


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WWE UNDISPUTED CHAMPIONSHIP
JOHN CENA (C)
VS
RANDY ORTON

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WOMEN'S INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP
LYRA VALKYRIA (C)
VS
BECKY LYNCH

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GRUDGE MATCH
GUNTHER
VS
PAT McAFEE

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UNITED STATES CHAMPIONSHIP
FATAL FOUR WAY
JACOB FATU (C)
VS
DREW McINTYRE
VS
LA KNIGHT
VS
DAMIAN PRIEST

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INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP
DOMINIC MYSTERIO (C)
VS
PENTA
@PRIDEWASBETTER @Kowboy On Sherdog @Oku @D.R.H. @Batjester @Rebelfett @Stargazer Rex @Sara
 
Currently at Mama Roll’s grilling some steaks for her birthday/Mother’s Day combo. We’ll see if I make it in time. I don’t know if I’ll have time!

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I’m hoping to see Cody show up in a monster truck tonight during the main event

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Prediction time!

Cena vs Orton - No way they take the belt off of Cena here, BUT I could see a DQ happening that lets Randy win but not the belt. Cena retains.

Gunther vs Pat - yeah, this should be a squash (won't be) and the only way I see Pat winning is if someone else gets involved, but I have no idea who would be a good choice. Gunther wins.

Lyra vs Becky - This feels like a very heavy heel winning card. I think maybe Bayley gets involved here and costs Becky - but also sets up a triple threat down the road with Lyra not happy with the interference. Lyra retains.

Fatal 4-way US title match - Jacob SHOULD retain. However, I can see Solo getting involved and costing him the title. IF that happens I see Drew winning. Going with my gut and thinking it's too early to take the title off of Jacob. Fatu retains.

Dom vs Penta - This match feels thrown together at the last minute. Dom has already beaten Penta twice - Mania and then Raw a couple weeks ago. Do they really have Penta lose a third time??? Balor gets involved (I see a theme here) and costs Dom. Penta wins.
 
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