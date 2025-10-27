Movies Aliens vs. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back - Which is the second best sequel of all-time?

Which is the second best sequel of all-time?

  • Total voters
    27
If Terminator 2 is the best movie sequel according to Sherdog, what would be second best sequel of all-time?














Please vote


ESB
Aliens
Dark Knight
T2

So to answer your question, Aliens.
 
That’s like saying it’s picking between your kids, but you know deep down you have a favorite. TESB
 
Aliens

Also Star Trek: The Wrath of Khan should have been on that list it is the that waaaaay better then original
 
This is a very very tough choice, but I wanted to quote you TTTT, to say my final decision is -

You're a diabolic bastard for making this poll and making me choose.
 
