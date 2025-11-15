International Africans making up 1% of the population, commit 70% of all the robberies in Basque, commit 30x more rapes than local people

Astonishing data recently provided by police to the public

Even crazier, is they're still letting them in all over Europe in mind blowing numbers

theobjective.com

La Ertzaintza revela que los africanos cometen 30 veces más delitos sexuales que los vascos

La Ertzaintza ha sorprendido a propios y extraños con un demoledor informe que ofrece por primera vez los datos de personas detenidas e investigadas según
theobjective.com theobjective.com


4wN5hZV.png
 
Its all part of the plan
People like those will be among the last ones standing in the post capitalist era we are heading into,when robots and ai will serve only a selected small number of people,while others will be dead due to no money available anyomore,no jobs
 
This is by design. It's not even that they're taking minorities, it's that they're taking the absolute worst people they can as a means to hurt the locals and the country. They're not even try to vet people and bring in compatible people. If this was done in good faith and people were vetted for compatibility, none of this would be an issue. Instead, they're going to radicalize people.
 
The XL said:
This is by design. It's not even that they're taking minorities, it's that they're taking the absolute worst people they can as a means to hurt the locals and the country. They're not even try to vet people and bring in compatible people. If this was done in good faith and people were vetted for compatibility, none of this would be an issue. Instead, they're going to radicalize people.
It's by design, but it's not 'the absolute worst people', it's just the average males from North Africa (and elsewhere). They come to Europe and see women walking around on their own, especially after dark, wearing clothes they think that make them prostitutes and deserving of no respect, and they can't contain their rage and sexual frustration. These people are standard males from Africa and Asia.
 
Tatra said:
It's by design, but it's not 'the absolute worst people', it's just the average males from North Africa (and elsewhere). They come to Europe and see women walking around on their own, especially after dark, wearing clothes they think that make them prostitutes and deserving of no respect, and they can't contain their rage and sexual frustration. These people are standard males from Africa and Asia.
I mean, they're clearly not taking the best from Africa or the Middle East. They're taking people who they know or bad or at best, people who they can't account for whatsoever. They could certainly make a better go at it, but they're not interested in that.
 
The XL said:
I mean, they're clearly not taking the best from Africa or the Middle East. They're taking people who they know or bad or at best, people who they can't account for whatsoever. They could certainly make a better go at it, but they're not interested in that.
They're taking in the average.
 
"The Ertzaintza has surprised everyone and everyone."

Wow that's a lot of people.
 
I blame the left. They spirit murder Westerners with guilt and shame to keep them passive. And they import some of the worst, most violent and regressive elements from the third world. Then they aggressively punish any Westerner who wakes up and resorts to self defense. Leftists despise the West and are trying to destroy it and the people who made it possible. They want a horror movie where decent, hard working, law abiding people live in terror and are ruined by tribal violence and terror.
 
