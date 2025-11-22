AEW AEW Full Gear 2025 PPV Discussion

G5-O-SyWQAA92F6


Live on PPV from the Prudential Center in Newark, NJ
PPV Start Time: 8PM Eastern, 5PM Pacific
Tailgate Brawl on TNT and HBO Max Start Time: 7PM Eastern, 4PM Pacific

G6PqNmHXUAAa-69


AEW WORLD CHAMPIONSHIP STEEL CAGE MATCH:
Hangman Page vs. Samoa Joe

G5917dgWQAAgmxE


AEW WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP:
Kris Statlander vs. Mercedes Mone

G6DQPIgbMAIvo6x


AEW WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP:
Brodido vs. FTR

G6F6MbgXkAAZL_U


AEW TNT CHAMPIONSHIP:
Kyle Fletcher vs. Mark Briscoe

G6LXmb6WgAAqt6X


NO HOLDS BARRED:
Kyle O'Reilly vs. Jon Moxley

G6PsJjTXYAA96Rj


$1,000,000 TRIOS MATCH:
Kenny Omega & Jurassic Express vs. The Young Bucks & Josh Alexander

G6PqZg0XgAAqhqE


GRUDGE MATCH:
PAC vs. Darby Allin

G6LW8ixXEAAVOJu


4 WAY TAG TEAM MATCH:
Timeless Love Bombs vs. Sisters of Sin vs. Babes of Wrath vs. Megan Bayne & Marina Shafir

G6K2_7xWYAAAnak


AEW NATIONAL CHAMPIONSHIP CASINO GAUNTLET MATCH:
Starting with Bobby Lashley & Shelton Benjamin

G6LXdtpWoAAOoqv


TAILGATE BRAWL LIVE ON TNT & HBO MAX

CMLL WORLD TRIOS CHAMPIONSHIP
Mistico, Mascara Dorada, Neon vs. Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita, Hechicero

G6LYbK1WoAAPvio


TAILGATE BRAWL $200,000 4 WAY TAG
The Acclaimed vs. The Outrunners vs. Bang Bang Gang vs. Big Bill & Bryan Keith

G6LXWi4X0AA_aqJ


TAG TEAM MATCH:
Eddie Kingston & Hook vs. The Workhorsemen

G6N7SGRW0AEk2hB


TAG TEAM GRUDGE MATCH:
Boom & Doom vs. RPG Vice

G6LXOTIWQAAhZfy


COUNTDOWN TO FULL GEAR:



THEME IN HONOR OF AEW PRESIDENT & CEO MR. TONY KHAN:




Probably gonna skip this one. A bunch of rematches, a pointless new belt and a totally unnecessary stip being added to the tag tournament. The only thing of consequence I can think might happen would be something to do with the Death Riders should Mox lose again.
 
