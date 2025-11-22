Based God
プロレス
Platinum Member
- Joined
- Jan 18, 2011
- Messages
- 40,149
- Reaction score
- 61,572
Live on PPV from the Prudential Center in Newark, NJ
PPV Start Time: 8PM Eastern, 5PM Pacific
Tailgate Brawl on TNT and HBO Max Start Time: 7PM Eastern, 4PM Pacific
AEW WORLD CHAMPIONSHIP STEEL CAGE MATCH:
Hangman Page vs. Samoa Joe
AEW WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP:
Kris Statlander vs. Mercedes Mone
AEW WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP:
Brodido vs. FTR
AEW TNT CHAMPIONSHIP:
Kyle Fletcher vs. Mark Briscoe
NO HOLDS BARRED:
Kyle O'Reilly vs. Jon Moxley
$1,000,000 TRIOS MATCH:
Kenny Omega & Jurassic Express vs. The Young Bucks & Josh Alexander
GRUDGE MATCH:
PAC vs. Darby Allin
4 WAY TAG TEAM MATCH:
Timeless Love Bombs vs. Sisters of Sin vs. Babes of Wrath vs. Megan Bayne & Marina Shafir
AEW NATIONAL CHAMPIONSHIP CASINO GAUNTLET MATCH:
Starting with Bobby Lashley & Shelton Benjamin
TAILGATE BRAWL LIVE ON TNT & HBO MAX
CMLL WORLD TRIOS CHAMPIONSHIP
Mistico, Mascara Dorada, Neon vs. Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita, Hechicero
TAILGATE BRAWL $200,000 4 WAY TAG
The Acclaimed vs. The Outrunners vs. Bang Bang Gang vs. Big Bill & Bryan Keith
TAG TEAM MATCH:
Eddie Kingston & Hook vs. The Workhorsemen
TAG TEAM GRUDGE MATCH:
Boom & Doom vs. RPG Vice
COUNTDOWN TO FULL GEAR:
THEME IN HONOR OF AEW PRESIDENT & CEO MR. TONY KHAN:
@Kowboy On Sherdog @PRIDEWASBETTER @Oku por favor