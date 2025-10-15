PBP ACA 194: Johnson vs. Aliakbari on October 23 (aca-mma.com)

STAY GOLD

STAY GOLD

Sherdog.com Staff
Sherdog.com Staff
Joined
Dec 17, 2021
Messages
12,778
Reaction score
21,959
ERlR5ro.jpeg


ACA 194: Johnson vs. Aliakbari

Main Card — aca-mma.com — 7:30 AM ET/4:30 AM PT
HW: Tony Johnson (18-9-1) vs. Amir Aliakbari (15-4)
CW (165 lbs): Ali Bagov (34-12) vs. Ali Abdulkhalikov (15-2)
CW (139 lbs): Abdul-Rakhman Dudaev (33-10) vs. Pavel Vitruk (19-8-1)
LW: Alexander Matmuratov (18-7) vs. Ali Abdulkhalikov (15-4)
CW (172 lbs): Anatoliy Boyko (10-4) vs. Kuat Khamitov (24-9-1)

Prelims — aca-mma.com — 7:30 AM ET/4:30 AM PT
LW: Guram Kutateladze (13-5) vs. Victor Hugo (25-6)
CW (132 lbs): Kholmurod Nurmatov (12-8-1) vs. Umalat Israpilov (17-3)
FW: Zhora Ayvazyan (15-1) vs. Denis Silva (20-8)
FW: Shamil Basaev (5-0) vs. Wellington Pereira (10-9-1)
CW (142 lbs): Saidyokub Kakhramonov (12-3) vs. Omar El Bily (8-4)
LW: James Gallagher (13-3) vs. Ali AlQaisi (16-9)
FW: Shamil Boraev (4-1) vs. Yehia Gheitta (3-1)
LW: Rana Rudra Pratap Singh (11-2) vs. Rizwan Ali (10-0)
HW: Arash Sadeghi (5-2) vs. Klidson Abreu (17-6)
 
Last edited:
Interesting how neither of those main event guys never fought in the octagon
 
Jakshylyk Myrzabekov is a beast
 
Dominant performance from Boraev and first round choke for Saidyokub.
 
Basaev had some trouble against Wellington, but he was able to get the TKO. Wellington showed good top control for most of the second round, but he gassed himself and Basaev was able to back over.

Ayvazyan makes easy work of Silva. He ate a bad calf kick early on, but it was still all Ayvazyan as the Fighting Nerds continue to struggle collectively.
 
I had no idea the main event was a 5 round fight, but it was and they fought to a decision which I was not expecting. Aliakbari won.
 
STAY GOLD said:
I had no idea the main event was a 5 round fight, but it was and they fought to a decision which I was not expecting. Aliakbari won.
Click to expand...


Sounds underwhelming to say the least. I always wanted to see Aliakbari in the UFC, but that ship has long sailed.
 
You must log in or register to reply here.

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,275,969
Messages
58,015,792
Members
175,905
Latest member
Neinlives

Share this page

Back
Top