ACA 194: Johnson vs. Aliakbari
Main Card — aca-mma.com — 7:30 AM ET/4:30 AM PT
HW: Tony Johnson (18-9-1) vs. Amir Aliakbari (15-4)
CW (165 lbs): Ali Bagov (34-12) vs. Ali Abdulkhalikov (15-2)
CW (139 lbs): Abdul-Rakhman Dudaev (33-10) vs. Pavel Vitruk (19-8-1)
LW: Alexander Matmuratov (18-7) vs. Ali Abdulkhalikov (15-4)
CW (172 lbs): Anatoliy Boyko (10-4) vs. Kuat Khamitov (24-9-1)
Prelims — aca-mma.com — 7:30 AM ET/4:30 AM PT
LW: Guram Kutateladze (13-5) vs. Victor Hugo (25-6)
CW (132 lbs): Kholmurod Nurmatov (12-8-1) vs. Umalat Israpilov (17-3)
FW: Zhora Ayvazyan (15-1) vs. Denis Silva (20-8)
FW: Shamil Basaev (5-0) vs. Wellington Pereira (10-9-1)
CW (142 lbs): Saidyokub Kakhramonov (12-3) vs. Omar El Bily (8-4)
LW: James Gallagher (13-3) vs. Ali AlQaisi (16-9)
FW: Shamil Boraev (4-1) vs. Yehia Gheitta (3-1)
LW: Rana Rudra Pratap Singh (11-2) vs. Rizwan Ali (10-0)
HW: Arash Sadeghi (5-2) vs. Klidson Abreu (17-6)
